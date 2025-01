Líder do PS aponta incompetência na saúde e diz que a ministra “está a prazo” 

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, apontou a saúde como “uma das áreas de maior fracasso e incompetência” do Governo do PSD e considerou que a ministra que detém a pasta “está a prazo”.

Ao discursar em Tondela na sexta-feira à noite, durante a sessão de apresentação do candidato do PS Miguel Torres, Pedro Nuno Santos lamentou que, em dez meses, o Governo liderado por Luís Montenegro tenha criado instabilidade num setor “tão delicado e complexo como o da saúde”.

“Já vamos no terceiro presidente ou diretor do INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), já vamos no terceiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e tudo indica que vamos a caminho do segundo ou da segunda ministra da Saúde”, afirmou.

O líder socialista disse que “o Governo tratou logo de colocar na comunicação social a ideia de que em breve fará uma remodelação” e que “toda a gente já percebeu em Portugal que nessa remodelação deve estar desde logo a equipa do Ministério da Saúde”.

“Acho que perceberam todos os portugueses, acho que a própria ministra percebeu. Temos neste momento instabilidade no SNS, essa instabilidade foi causada pelo Governo, mas a instabilidade neste momento é a própria ministra da Saúde, que toda a gente percebeu que está a prazo à frente do Ministério da Saúde”, sublinhou.

No entanto, segundo Pedro Nuno Santos, “o problema não é só a ministra da Saúde”, mas sim “a opção política que este Governo teve e tomou em relação à saúde”.

“Nós sempre dissemos que as respostas políticas do PSD e do Governo iam falhar. Elas já estão a falhar. Este governo é incapaz, incompetente para resolver os problemas que nós temos no SNS”, considerou.