Instituto de Segurança Social e Ordem dos Psicólogos realizam webinar sobre “Direitos de Cidadania em Tempo de COVID-19 – Respostas Residenciais para Pessoas Adultas”

O Instituto de Segurança Social e a Ordem dos Psicólogos realizam hoje, dia 1 de outubro, pelas 15h00, o webinar “Direitos de Cidadania em Tempo de COVID-19 – Respostas Residenciais para Pessoas Adultas”, no âmbito do protocolo assinado entre as duas instituições.

A sessão conta com a participação da Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, do Bastonário da Ordem dos Psicólogos, Francisco Miranda Rodrigues, e da Vice-Presidente, Renata Benavente.

A sessão irá focar a área da saúde mental durante e após a pandemia e o combate à solidão em pessoas adultas e contará com convidados de organizações governamentais, da academia e das entidades do setor social e solidário, que irão apresentar alguns casos de boas práticas nas áreas dos idosos e das pessoas com deficiências.

Esta iniciativa realiza-se no Dia Internacional do Idoso como forma de assinalar o virar da página pós pandemia de idosos e pessoas com deficiência que foram particularmente afetados pelos efeitos da covid-19, privadas de liberdade e de contactos com as suas famílias, colocando em risco a sua saúde mental.