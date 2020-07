Iniciativa “Dou Mais Tempo à Vida – Juntos Venceremos o Cancro” mobiliza comunidade de Viseu

A ação visa a promoção de estilos de vida saudáveis, sobretudo a de exercício físico. Em Viseu, a campanha solidária assinala-se com uma caminhada, no dia 21 de setembro, em horário livre, que se deve realizar de forma individual ou em pequenos grupos.

Viseu associa-se à campanha solidária “Dou Mais Tempo à Vida – Juntos Venceremos o Cancro” (DMTV), assinalando-a com uma caminhada, a 21 de setembro, que se pode realizar em horário e percursos livres, de forma individual ou em pequenos grupos. A atividade respeitará as recomendações da Direção-Geral da Saúde e as normas legais sobre a prevenção da Covid-19.

“Agora é a nossa vez” é o lema desta iniciativa, que tem a promoção de estilos de vida saudáveis, sobretudo da prática de exercício físico, como principal objetivo.

As inscrições, com um custo de 5 euros, deverão ser realizadas junto dos voluntários do Grupo de Voluntariado Comunitário de Viseu. O valor angariado no âmbito desta iniciativa irá reverter a favor da LPCC.NRC, para o apoio ao doente oncológico e sua família.

Recorde-se que a campanha DMTV está a decorrer na Região Centro do país, até setembro, e vem substituir as habituais caminhadas solidárias na comunidade, pela prática de exercício físico de forma individual ou em pequenos grupos. Este projeto visa, ainda, a promoção da educação para a saúde, assim como a divulgação das iniciativas e dos serviços da LPCC de apoio ao doente oncológico e à família.

De salientar que os participantes são também convidados pela LPCC.NRC a produzir e partilhar pequenos vídeos ou fotografias, exibindo a t-shirt “Dou Mais Tempo à Vida” e a atividade física realizada. Os registos deverão ser enviados para o email comunicacao.nrc@ligacontracancro.pt, para posterior partilha online.