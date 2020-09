Fundação Rui Osório de Castro assinala Mês de Sensibilização para o Cancro Infantil

O mês de setembro é o escolhido para promover, no mundo inteiro, a sensibilização para o cancro infantil. Em Portugal surgem, anualmente, cerca de 400 novos casos de cancro infantil e o cancro continua a ser a primeira causa de morte por doença em crianças e adolescentes. Há vários anos que a Fundação Rui Osório de Castro (FROC) se junta a este movimento através de diversas ações homenageando as crianças e adolescentes com cancro, os sobreviventes, as famílias, os profissionais de saúde, investigadores e voluntários que dedicam a sua vida a esta causa.

Este ano organiza uma edição especial do “Conversas Sobre”, direcionado à população em geral e onde os seus convidados vão apresentar a realidade da oncologia pediátrica em Portugal. Em formato de webinar, este momento vai ter lugar no próximo dia 17 de setembro, pelas 15h00, no Zoom, e partilhado na página de Facebook da Fundação. Para se inscrever no webinar consulte o site da FROC.

“Potenciando estas novas plataformas a que todos nos habituamos nos últimos meses queremos chegar a mais portugueses e sensibilizá-los para o que é o dia a dia das crianças, jovens, famílias, profissionais e voluntários que lutam diariamente contra o cancro”, afirma Cristina Potier, diretora-geral da FROC, que reforça ainda: “não podemos ficar indiferentes a esta realidade e é importante alertar o muito que ainda falta fazer nesta área.”

O webinar conta com a participação de Nuno Farinha, presidente da Sociedade de Hematologia e Oncologia Pediátrica, Maria Filomena Pereira, diretora de Serviço de Pediatria do IPOFG de Lisboa e membro do Conselho de Curadores da FROC, Maria de Jesus Moura, diretora de Serviço de Psicologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOFG), e de Margarida Cruz, diretora-geral da Acreditar. A moderação está a cargo da jornalista Fernanda Freitas.

O “Conversas Sobre” foi um projeto lançado nos últimos meses pela Fundação Rui Osório de Castro que consiste em sessões temáticas direcionadas para as famílias, doentes ou sobreviventes, orientadas por profissionais da área e que tendo em conta as circunstâncias impostas pelo COVID 19 adotaram um formato online.

A Fundação Rui Osório de Castro convida ainda a população em geral a juntar-se a este movimento usando a pulseira #NÃOFICOINDIFERENTE e a partilhar fotografias com estas pulseiras nas redes sociais. Esta pulseira é oferecida a todos os que durante o mês de setembro fizerem um donativo mínimo de 1€ à Fundação Rui Osório de Castro. O valor angariado reverterá na sua totalidade para os projetos de informação e de apoio à investigação a que a FROC se dedica.

Sobre a Fundação Rui Osório de Castro (FROC)

A Fundação Rui Osório de Castro tem como objetivo principal apoiar e proteger as crianças com cancro e seus familiares concentrando a sua atividade em duas grandes áreas: INFORMAR, esclarecendo os pais e as crianças sobre questões relacionadas com o cancro infantil e PROMOVER a INVESTIGAÇÃO contribuindo assim para o avanço da medicina nesta área.Desde junho de 2010 é reconhecida como Instituição Particular de Solidariedade Social e de Utilidade Pública.