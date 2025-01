Edifício do Centro de Saúde Viseu III vai ser requalificado

O edifício do Centro de Saúde Viseu III, que acolhe três Unidades de Saúde Familiares (USF), vai ser requalificado, tendo já sido publicado em Diário da República o anúncio do concurso público para a aquisição do projeto.

Fonte da Câmara de Viseu avançou hoje à agência Lusa que o objetivo é reabilitar o edifício e que o projeto deverá “prever a correção das patologias existentes, rever todas as infraestruturas, substituindo-as, se necessário”, e “melhorar significativamente o comportamento térmico do edifício”, através da substituição das caixilharias e do isolamento das paredes e da cobertura.

Com este projeto, a autarquia pretende ainda “melhorar as acessibilidades” e “rever os arranjos exteriores para aumentar, se possível, os lugares de estacionamento”.

O anúncio para aquisição do projeto de requalificação do Centro de Saúde Viseu III foi publicado há uma semana em Diário da República.

“O preço para a prestação dos serviços de elaboração do projeto de requalificação do Centro de Saúde Viseu III e serviços complementares é de 150 mil euros, acrescidos do valor do IVA”, referiu a mesma fonte.

Neste edifício, situado em Jugueiros, funcionam atualmente as USF Viriato, Grão Vasco e Cidade Jardim, a Unidade de Cuidados à Comunidade (UCC) Viseense, a Unidade de Recursos Assistenciais Partilhados (URAP) e o Centro de Diagnóstico Pneumológico (CDP).

A autarquia gostaria de iniciar as obras de requalificação “o mais rapidamente possível, atendendo aos prazos legais para a tramitação processual”, nomeadamente aquisição/elaboração de projeto e posterior lançamento da empreitada.

No âmbito da transferência de competências na área da saúde, o presidente da Câmara de Viseu, Fernando Ruas, tinha anunciado, em setembro passado, a construção de um edifício de raiz na Avenida da Europa, para acolher quatro USF que estão a funcionar no prédio da Segurança Social.

O autarca avançou que na Avenida da Europa surgirá “um edifício de raiz, com duas USF em cada lado”, ligadas por uma pala, e na Avenida Capitão Homem Ribeiro, num terreno cedido pela Comissão Vitivinícola Regional (CVR) do Dão (onde se encontram atualmente cubas de vinho) surgirá um outro edifício, para receber “a unidade que é mais de coordenação, mais administrativa”, que inclui a Unidade de Saúde Pública (USP).

A autarquia estima que, para construir os edifícios onde funcionarão estas cinco unidades, sejam gastos entre 10 e 11 milhões de euros, assegurados pelo Ministério da Saúde, no âmbito da transferência de competências.