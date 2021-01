Covid-19: quando é que as pessoas com diabetes vão ser vacinadas?

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) alerta as pessoas com diabetes que 30% a 40% já estão incluídas no grupo prioritário da primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Esta percentagem corresponde às pessoas com diabetes com mais de 50 anos que têm, também, uma das seguintes condições: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica sob suporte ventilatório e/ou oxigenoterapia de longa duração. A associação disponibiliza ainda uma imagem informativa.

“As vacinas estão aí e serão um instrumento fundamental no controlo da Covid-19, mas a sua distribuição será um desafio. As pessoas com diabetes sabem esperar pela sua vez, mas exigem que aqueles que estão em maior risco sejam devidamente priorizados. A atual comunicação sobre os grupos de risco não está a passar e, desta forma, é preciso dizer que, entre aqueles que estão em maior risco, estão as pessoas com diabetes, com mais de 50 anos e, com pelo menos, umas das comorbilidades listadas para a primeira fase do plano de vacinação”, defende José Manuel Boavida, presidente da APDP.

A APDP reforça que é preciso informar as pessoas com diabetes e com mais de 50 anos que devem falar com seu médico e pedir uma declaração que atesta a sua condição. Com esta declaração, as pessoas com diabetes devem dirigir-se ao centro de saúde da sua área geográfica para serem vacinadas já a partir da próxima semana, segundo afirmou hoje a Ministra da Saúde, Marta Temido.

João Filipe Raposo, diretor clínico da APDP, esclarece que “são muitas as pessoas que vivem com diabetes e que estão com elevado risco em caso de Covid-19: estimamos que cerca de 30% a 40%. E a realidade é que muitas destas pessoas podem desconhecer que têm uma insuficiência cardíaca, coronária ou renal. Desta forma, recomendamos a todas as pessoas com diabetes e mais de 50 anos, que procurem esclarecimento junto do médico que as acompanha”.

A associação dispõe ainda de uma Linha de Apoio da Diabetes (21 381 61 61), que pode ajudar a responder a esta e a outras dúvidas.