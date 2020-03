Covid- 19: Câmara de Cinfães suspende atividades

A Câmara de Cinfães vai suspender a utilização das piscinas municipais e dos restantes equipamentos desportivos, devido ao Covid- 19.

Em comunicado, a autarquia refere que também decidiu suspender os eventos desportivos agendados para março e abril, as actividades culturais previstas para o auditório municipal e o programa Férias em Movimento.

Ficará igualmente suspensa a abertura ao público da biblioteca municipal, do posto de turismo, do Museu Serpa Pinto e do Centro Interpretatvo do Vale de Bestança.

As feiras quinzenais do concelho que se realizam sem Cinfães, Souselo e Nespereira, e a Feira da Terra também não se vão realizar, acrescenta a autarquia.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a doença Covid-19, provocada pelo novo coronavírus, que surgiu na China em dezembro de 2019, como pandemia.

Portugal registava na quarta-feira 59 casos de infeção pelo novo coronavírus. A região Norte continua a registar o maior número de casos confirmados (36), seguida da Grande Lisboa (17) e das regiões Centro e do Algarve (três cada).

As medidas já adotadas em Portugal para conter a pandemia incluem, entre outras, a suspensão das ligações aéreas com a Itália, a suspensão ou condicionamento de visitas a hospitais, lares e prisões, e a realização de jogos de futebol sem público.

Em todo o mundo, o novo coronavírus já infetou mais de 124 mil pessoas e provocou mais de 4.500 mortos.