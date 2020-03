CORONAVÍRUS: FARMÁCIAS TRANQUILIZAM POPULAÇÃO EM TODO O TERRITÓRIO

. Farmacêuticos preparados para orientar casos suspeitos

. Um milhão de folhetos para esclarecer os portugueses

As farmácias estão a prestar aos portugueses, em todo o território, aconselhamento especializado para fazerem face ao surto epidémico de COVID-19.

A Associação Nacional das Farmácias (ANF) fez chegar às 2.750 farmácias associadas informação científica sobre o vírus e as recomendações a prestar à população.

«Como maior rede de Saúde Pública em Portugal, temos o dever de ajudar a população a enfrentar esta crise com eficácia e tranquilidade», declara Nuno Flora, secretário-geral da ANF.

Há duas semanas, a ANF promoveu sessões de formação descentralizadas para preparar as equipas das farmácias. Todas as 2.750 farmácias da rede da ANF receberam também documentação técnica, elaborada pelo CEDIME – Centro de Informação do Medicamento e Intervenções em Saúde, sobre a deteção precoce e o encaminhamento de casos suspeitos.

«O nosso primeiro objetivo é contribuir para conter ao máximo a transmissão do vírus em território nacional», declara Lígia Garcia, gestora da Área de Literacia em Saúde do CEDIME. «Por outro lado, acreditamos que o esclarecimento prestado pelos farmacêuticos é decisivo para tranquilizar e evitar o pânico entre a população», acrescenta a farmacêutica.

A ANF está a produzir um milhão de folhetos com as principais medidas de proteção individual para serem distribuídos pelas farmácias de todo o país.

«Estamos a acompanhar o evoluir da situação, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, e disponíveis para colaborar em tudo o que for considerado útil pelas autoridades de saúde», garante o secretário-geral, Nuno Flora.

O Grupo ANF ativou o seu próprio plano de contingência e está a apoiar as farmácias na implementação dos seus planos individuais.