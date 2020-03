Centro de rastreio para despistagem do COVID-19 abre esta quarta-feira em Viseu

Começa esta quarta-feira, 25 de março, a funcionar em Viseu, no Pavilhão Multiusos, o primeiro centro de rastreio para despistagem do novo Coronavírus (COVID-19) do Interior do País. Este serviço é instalado pelo Município de Viseu, em estreita articulação com a Administração Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro) e a Unilabs Portugal.

Cumprindo rigorosos procedimentos de segurança, a colheita de amostras (através da introdução de zaragatoa no nariz) será feita em modelo “drive thru”, ou seja, os cidadãos não necessitam de sair da sua viatura para efetuar a análise. Este é o modelo seguido pela Coreia do Sul e pelos EUA, sendo recomendado pela Universidade de Stanford.

O centro de rastreio funcionará apenas por marcação prévia, para cidadãos suspeitos de infeção e previamente referenciados pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em caso de disponibilidade da capacidade instalada face à referenciação de casos emanada da ARS-Centro, o centro poderá receber pacientes referenciados por outras unidades públicas e privadas de saúde ou do sector social da região.