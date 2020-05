Borgstena Textile Portugal apoia profissionais com material de proteção

No âmbito do combate ao Covid19 e numa lógica de contribuição para a prevenção de propagação da pandemia, a Borgstena Textile Portugal entregou cerca de 20.000 máscaras ao Hospital Distrital de Tondela – Viseu, cerca de 20.000 máscaras para Bombeiros, Lares, Casas de Saúde e GNR do concelho de Nelas, 1000 suportes para viseiras; 8000 metros de TNT para produção de cerca de 2000 batas/fatos; vários componentes (fechos/elásticos) para a confeção de batas/fatos; cedência de 6 máquinas de costura industriais e fará o corte diário de peças de vestuário de produção na sua sede em Nelas. Esta contribuição faz parte de um compromisso de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável que a Borgstena assumiu há algum tempo a esta parte. O bem-estar social e de saúde da nossa comunidade local é uma das preocupações da família Borgstena. O material doado ilustra o apoio à região do distrito de Viseu da empresa e dos seus colaboradores.