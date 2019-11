2.ª edição da bolsa APCL, SPH e Gilead entrega 15 mil euros a projeto de investigação na área das neoplasias de linfócitos B

Candidaturas abertas até 30 de abril de 2020

Estão abertas as candidaturas à 2.ª edição da bolsa “Building Future Knowledge in mature B cell malignacies”, uma iniciativa da Associação Portuguesa Contra a Leucemia (APCL) e da Sociedade Portuguesa de Hematologia (SPH), com apoio da biofarmacêutica Gilead Sciences.

O projeto de investigação em neoplasias de células B maduras distinguido receberá 15 mil euros. A bolsa destina-se a projetos com a duração máxima de um ano e as candidaturas estão abertas até 30 de abril de 2020.

Os investigadores, nacionais ou estrangeiros, que se encontrem a desenvolver projetos em instituições portuguesas, poderão candidatar-se à bolsa, sendo valorizados projetos de caráter interdisciplinar e de colaboração entre instituições, que se dediquem ao estudo das áreas do tratamento, diagnóstico, epidemiologia, qualidade de vida dos doentes e impacto a nível sociológico.

“Desde 2003 que a APCL já atribuiu mais de 450 mil euros em bolsas de investigação. Consideramos que apoiar estes projetos é um dos pilares do nosso trabalho diário e uma forma de podermos contribuir para a investigação das doenças hemato-oncológicas malignas”, explica Manuel Abecasis, presidente da APCL.

“Damos muita importância a esta bolsa de investigação e é com muito gosto que a Gilead a apoia, pelo segundo ano consecutivo. Faz parte da nossa missão contribuir para a investigação científica nesta área tão relevante das doenças hemato-oncológicas”, refere Vítor Papão, Diretor Geral da Gilead Sciences Portugal.

Os projetos submetidos serão avaliados por um júri independente, composto por José Mário Mariz, diretor do Serviço de Hemato-Oncologia do IPO do Porto, João Raposo, diretor do Serviço de Hematologia do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, e Maria Gomes da Silva, professora de Hematologia da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa (NOVA) e diretora do Serviço de Hematologia do IPO de Lisboa.

As candidaturas podem ser enviadas para o email bolsas@apcl.pt e o regulamento deve ser consultado no site da APCL.