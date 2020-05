Zona industrial de Tondela começou a ser ampliada e requalificada

A Zona Industrial Municipal (ZIM) de Tondela já começou a ser ampliada e requalificada, no âmbito de um investimento superior a três milhões de euros, anunciou hoje a Câmara.

Segundo o presidente do Município de Tondela, José António Jesus, por um lado, esta obra vai tornar a ZIM mais atrativa a novos investidores e, por outro, vai responder às necessidades de expansão sentidas pelo tecido económico já instalado.

“A procura crescente de investidores, aliada a uma diplomacia económica municipal, que tem como principal objetivo a captação de investimento qualificado e a consequente criação de emprego e fixação de pessoas, fez com que a ZIM de Tondela precisasse de crescer para poder vir a acolher novos desafios”, explicou.

A requalificação desta ZIM, situada na Adiça, começou na semana passada. A obra foi dividida em cinco áreas de trabalho e entregue a três empresas distintas, em resultado do concurso público.

A autarquia explica que estes trabalhos “deveriam ter arrancado no mês passado, no entanto, fruto da pandemia que se atravessa, as empresas não tinham até então conseguido disponibilizar recursos para estas frentes de trabalho”.

Esta obra tem como objetivo a requalificação das infraestruturas existentes, a colocação de novos pavimentos e passeios, a ampliação das infraestruturas da zona noroeste e a requalificação da antiga Estrada Nacional 2 (entre o nó do Itinerário Principal 3 e a rotunda sul).

Está ainda prevista a abertura e infraestruturação do arruamento nascente, a construção de um novo parque de estacionamento e a implementação de um sistema adicional de combate a incêndios.

“Em paralelo, está em curso o desenvolvimento de um plano de pormenor, que pretende vir a criar uma área adicional de crescimento”, acrescenta.