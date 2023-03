Zeus: Uma divindade especial

Se olharmos para todas as divindades que compõe a mitologia da Grécia Antiga, há um nome que sobressai acima de todos os outros: Zeus! Ele era o deus dos deuses, a figura máxima da hierarquia, sobre quem recaía a responsabilidade de garantir a paz e a concórdia, não só entre os restantes deuses, mas também em todo o mundo.

Venha connosco descobrir quais eram as características que tornam Zeus tão único e marcante.

Os motivos que tornaram Zeus famoso

Zeus, o rei dos deuses, era uma figura formidável na mitologia grega. Conhecido como o “Pai dos deuses e dos homens”, era um poderoso deus do céu que tinha o incrível poder dos relâmpagos e trovões. Como governante do Monte Olimpo, a casa dos deuses gregos, Zeus tinha autoridade tanto sobre os deuses como sobre os mortais, impondo a sua vontade como bem entendia.

Nascido como o último filho do casal Cronus e Rhea, Zeus escapou do seu destino de ser engolido por seu pai. Cronus tinha sido avisado de que um dos seus filhos o derrubaria. Com a ajuda de Urano e Gaea, Rhea conseguiu salvar Zeus, mas Cronus já tinha engolido os seus outros filhos, incluindo Demeter, Héstia, Hades, Hera e Poseidon.

Junto aos seus irmãos Poseidon e Hades, Zeus partilhou o controlo do mundo e acabou por se tornar rei do Monte Olimpo, uma vez que os seus irmãos ficaram impressionados com o seu nobre carácter e ficaram ao seu lado na Batalha dos titãs contra seu pai.

Apesar de estar casado com a sua irmã Hera, a deusa da monogamia e do casamento, Zeus ficou conhecido por ter tido muitas relações com deusas e mortais, incluindo Aegina, Alcmena, Calliope, Cassiopea, Demeter, Dione, Europa, Io, Leda, Leto, Mnemosyne, Niobe, Persephone, e Semele.

Quais eram as responsabilidades atribuídas a Zeus?

Zeus, o rei dos deuses, era venerado, quando se sentou no seu trono, no Monte Olimpo. Muitos reis mortais afirmaram mesmo serem descendentes de Zeus, já que este estatuto garantia uma maior tranquilidade quando ocupavam o seu cargo.

Com este grande poder também vieram muitas responsabilidades e funções. Segundo Hesíodo, Zeus foi o deus que conseguiu que a violência desse lugar à paz. Por essa razão, também ganhou a fama de ser o senhor da justiça.

Embora seja muito conhecido como deus do céu ou o trovão, Zeus era a encarnação cultural suprema das crenças religiosas da Grécia Antiga tinha muitas designações que sublinhavam diferentes aspetos da sua completa e ampla autoridade.

Estes incluíam Zeus Olympios, que enfatizava o seu estatuto real sobre os deuses, Zeus Xenios, Philoxenon, ou Hospites, que era o patrono da hospitalidade e dos convidados, pronto a vingar qualquer mal feito a um estranho, Zeus Horkios, o guarda dos juramentos, e Zeus Agoraeus, que vigiava os negócios e castigava os comerciantes desonestos.

Além disso, Zeus era também conhecido como Zeus Aegiduchos ou Aegiochos, o portador do Aegis com o qual ele aterroriza os ímpios e os seus inimigos, Zeus Tallaios, o Zeus que era venerado em Creta, Zeus Geōrgos, o deus das colheitas e das colheitas em Atenas, Astrapios, o relâmpago e Brontios, o trovejador.

Um grande número de papéis, que demonstram bem a dimensão e o impacto de Zeus na história da mitologia grega.





Como era o aspeto físico e os atributos de Zeus?

Muitas referências descrevem Zeus como um deus que adorava rir e divertir-se em momentos despreocupados. Contudo, era também conhecido pela sua sabedoria, justiça, misericórdia e prudência. Apesar da sua reputação de ser sábio e justo, Zeus podia ser imprevisível e as suas decisões não podiam ser facilmente adivinhadas.

Apesar da sua natureza benevolente, Zeus tinha um temperamento rápido e podia ser extremamente destrutivo quando se enfurecia. Era conhecido por lançar relâmpagos e causar tempestades agressivas, que causavam o caos na terra.

Também se apaixonava facilmente e tinha muitos casos com várias mulheres. Contudo, ele não toleraria ninguém que tentasse cortejar a sua mulher Hera e castigava severamente quem se atrevesse. Isto foi demonstrado na história do gigante Porphyrion, que foi atingido por um relâmpago de Zeus por cobiçar Hera, mesmo com uma pequena ajuda do deus do amor Eros.

Zeus foi muitas vezes descrito como uma figura forte e imponente, com um corpo régio e cabelos longos e muitas vezes encaracolados. Tinha tipicamente barba curta ou barba desalinhada e levava sempre consigo o seu famoso raio.