“Zé Francisco (ex-Oliveira do Hospital) é reforço para o ataque”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o avançado

Zé Francisco, de 29 anos, para representar o clube até ao final da temporada.

Zé Francisco, extremo português chega do Oliveira do Hospital, clube

que representou durante as três últimas temporadas. Experiente jogador em

Campeonatos Nacionais, já representou Mortágua, Aljustrelense, Nogueirense,

Tourizense e Académica.

Está assim assegurada a terceira contratação do mercado de inverno e

que estará às ordens do treinador Paulo Meneses.