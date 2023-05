XX Feira da Laranja na zona ribeirinha de Sejães em Oliveira de Frades

A zona de fruição ribeirinha de Sejães, no município de Oliveira de Frades, acolhe no primeiro fim de semana de junho a XX Feira da Laranja, anunciou a Câmara Municipal daquela vila do distrito de Viseu.

“Uma caminhada, atuações musicais por grupos e bandas locais, mostra de produtos tradicionais da região com diversos expositores são algumas das atrações deste evento cultural que já é uma referência no concelho e na região”, destaca uma nota da auatarquia.

A Câmara Municipal de Oliveira de Frades adianta que “a participação na mostra de expositores é gratuita e efetuada mediante o preenchimento de uma ficha” de inscrição, que deverá ser entregue na sede da Junta de Freguesia, na vila.

Segundo o documento, o evento é promovido pela União das Freguesias de Oliveira de Frades, Souto de Lafões e Sejães e o pelo próprio Município de Oliveira de Frades.