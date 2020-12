XVIII Encontro Micológico da ESAV promove sensibilização ambiental

Organizado pela Escola Superior Agrária (ESAV) do Politécnico de Viseu decorre no próximo dia 5 de novembro, sábado, a partir das 15h00, este ano online, a décima oitava edição do Encontro Micológico da ESAV. O programa inclui uma apresentação sobre os encontros micológicos da ESAV, um vídeo sobre a saída de campo com recolha de cogumelos e a sua identificação em direto, uma retrospetiva das edições anteriores, uma palestra sobre Micologia e a sessão de apresentação de pósteres.

O evento, de caráter eminentemente científico, cultural e social, inserido num contexto de sensibilização ambiental, tem conhecido uma procura e um interesse crescentes, na comunidade da região e a nível nacional, ao longo de múltiplas realizações.

Mais informação e inscrições, gratuitas, mas obrigatórias, AQUI.