XMAS Run provoca cortes e condicionamentos de trânsito em Viseu no próximo domingo

O Viseu XMAS Run, que se realiza no próximo domingo, vai provocar cortes e condicionamentos de trânsito em várias zonas da cidade, entre as 07:00 e as 13:00.

A iniciativa integra uma corrida de dez quilómetros e uma caminhada de cinco quilómetros, ambas de cariz solidário, recebendo a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental o valor angariado nas inscrições.

A partir das 07:00, será cortado o acesso à zona em frente à Câmara Municipal de Viseu, na rotunda do Rossio, e, a partir das 09:00, haverá condicionamentos noutras ruas e avenidas.

“Uma vez que a prova se realiza em circuito fechado, será permitida a entrada de viaturas na Avenida Infante Dom Henrique (antes do Liceu Alves Martins), onde a passagem será faseada, demorada e quando houver possibilidade”, e “a saída para viaturas na Avenida Dom António Alves Martins (a seguir à PSP)”, nas mesmas condições, esclareceu a autarquia.