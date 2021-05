XIV Jornadas de Psicologia: Objetivos do Sustentável e Agenda 2030

As XIV Jornadas de Psicologia do Instituto Piaget subordinam-se ao tema “Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) e Agenda 2030” e têm como objetivo contribuir para a consciencialização crítica dos/as estudantes do Ensino Superior, docentes, investigadores/as e público em geral, para os temas prioritários da Presidência Portuguesa no Conselho da União Europeia (UE), nomeadamente quanto aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e à Agenda 2030, estimulando a Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global.

As XIV Jornadas de Psicologia constituem-se como um espaço para a troca de experiências, aprofundamento de conceitos, numa abordagem integrativa, bem como para debater coletivamente o papel que a Psicologia, enquanto ciência do comportamento humano, pode desempenhar na compreensão e promoção do desenvolvimento sustentável. O Fórum da Cidadania, integrado nas Jornadas, permitirá conhecer os contributos dos representantes de diferentes setores da sociedade civil para a promoção e concretização dos ODS.

Este evento é organizado no âmbito da parceria do Instituto Piaget – ISEIT/Viseu – que engloba a Licenciatura em Psicologia, o Mestrado em Saúde e Intervenção Comunitária e a Unidade de Investigação RECI – Research in Education and Community Intervention, com o projeto “#LIGA-TE aos ODS e Agenda 2030: Rumo à Sustentabilidade”, promovido pelo GAF – Grupo Aprender em Festa de Gouveia, financiado pela União Europeia, gerido pela Plataforma Portuguesa das ONGD e pelo Projeto Presidência – “Por uma Europa aberta, justa e sustentável no mundo”. O projeto conta ainda com as parcerias do Agrupamento de Escolas de Gouveia, Câmara Municipal de Gouveia, da Câmara Municipal da Guarda | Guarda 2027 – Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura 2027, CERVAS – Centro de Ecologia Reabilitação e Vigilância de Animais Selvagens, Geopark Estrela, Instituto de Gouveia- Escola Profissional e da Terceira Pessoa – Associação Cultural. As Jornadas integram também o apoio da Câmara Municipal de Viseu e do Instituto Marquês Valle Flôr.

A iniciativa decorrerá presencialmente no Auditório do Anf. 1 do Campus Universitário de Viseu e será transmitida online através do Facebook do Instituto Piaget de Viseu e do GAF-Grupo Aprender em Festa (Gouveia), no dia 19 de maio, das 9h30 às 12h30. A participação é gratuita, mas sujeita a inscrição. Na sequência da inscrição será enviado por e-mail, no dia anterior à realização das Jornadas, o link através do qual se poderá participar.

Inscreva-se até ao dia 18 de maio: https://forms.gle/ Ys7o6AKAhUGxgsTM7