Xavier, João Reis e Philipe Sampaio de saída do Tondela

O extremo esquerdo Xavier e os dois defesas João Reis e Philipe Sampaio estão de saída do Tondela, anunciou a SAD do clube da I Liga portuguesa de futebol.

“A CD Tondela – Futebol SAD vem por este meio agradecer toda a entrega e profissionalismo aos atletas Xavier, João Reis e Philipe Sampaio enquanto envergaram e defenderam as nossas cores e o nosso emblema”, anunciou a SAD na página da internet.

Xavier, natural de Guimarães, chegou ao Tondela na época 2018/19 e foi um dos jogadores em destaque nessa época, saindo agora em final de contrato para o Panathinaikos, na Grécia, como ele próprio anunciou nas redes sociais.

João Reis, natural de Loulé, chegou ao Tondela na mesma época (2018/19) e não foi dos jogadores mais utilizados, apesar de ter passado algum tempo afastado dos relvados devido a lesão.

Philipe Sampaio, natural de São Paulo, Brasil, chegou no início da última época (2019/20) ao Tondela, no qual foi uma opção recorrente do treinador Natxo González e ainda concretizou dois golos.

“Aos três jogadores deixamos os votos das melhores felicidades pessoais e profissionais”, deseja o clube ‘beirão’ na sua página oficial da internet.