‘Workshop’ sobre prevenção do ‘bullying’ e de comportamentos agressivos

O núcleo distrital de Viseu da EAPN (Rede Europeia Anti Pobreza) Portugal, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Viseu irá promover um ‘workshop’ formativo sobre “Prevenção do bullying e de comportamentos agressivos”.

Segundo uma nota de imprensa, a oficina será dinamizada por Sónia Seixas, psicóloga e professora adjunta no Instituto Politécnico de Santarém, e pretende “sensibilizar para a diversidade de comportamentos agressivos em idade escolar”.

“Promover e aprofundar o conhecimento em comportamentos de bullying, refletir sobre novas formas digitais de comunicar e interagir, desenvolver competências de identificação de sinais de risco e conhecer diferentes abordagens eficazes de intervenção”, são outros dos objetivos da ação.

Segundo o comunicado de imprensa, a formação acontecerá em formato ‘online’, nos dias 03 e 04 de outubro, entre as 14:30 e as 17:30 e as inscrições, gratuitas, mas obrigatórias, estão abertas até 29 de setembro.