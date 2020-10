Workshop Formativo – Exposição das Crianças à violência Interparental – Avaliar para Intervir (6 e 8 de outubro de 2020)

O Núcleo Distrital de Viseu da EAPN Portugal irá realizar em parceria com a CPCJ de Viseu o

“Workshop Formativo – Exposição das Crianças à Violência Interparental: Avaliar para Intervir”,

que decorrerá nos dias 6 de outubro de 2020 entre as 14h e as 17h e no dia 8 de outubro entre as 9h30 e as 12h30, em formato online, através da plataforma Zoom (duração total de 6 horas). O workshop é dirigido aos membros das CPCJ do distrito de Viseu, outros profissionais da área da infância e juventude e demais interessados. As inscrições são gratuitas mas devem ser realizadas obrigatoriamente através do formulário de inscrição. O critério de seleção dá prioridade aos membros das comissões restritas e alargadas das CPCJ do distrito de Viseu, aplicando-se

também a ordem de receção das inscrições, mas devido à elevada adesão, até ao dia 2 de outubro, só serão aceites novas inscrições provenientes das CPCJ do distrito de Viseu.