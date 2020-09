Wednesday’s Talks do iGIMEC de regresso

Rui Ferreira, da Mercedes-Benz Certified, é o primeiro convidado do regresso das Wednesday’s Talks do iGIMEC

Começa no dia 30 de setembro uma nova série de iGiMEC TALKS, com a presença de Rui Ferreira, da Mercedes-Benz Certified, numa sessão dedicada ao mercado automóvel. Considerado um campeão de vendas no mercado automóvel português, Rui Ferreira abordará o tema “Automotive Digital Sales,” com destaque para a digitalização dos processos comerciais e o seu impacto nos níveis de confiança dos diversos players do mercado.

A sessão, que terá lugar no dia 30 de setembro, quarta-feira, pelas 14h30, decorre numa plataforma on-line. Mais informações aqui.

O iGIMec é uma iniciativa promovida pelo Departamento de Engenharia Mecânica e Gestão Industrial (DEMGI) da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu que procura estimular o enriquecimento técnico dos alunos, promover o seu contacto com novas técnicas e tecnologias aplicadas e a interação entre as empresas e os futuros quadros técnicos da indústria. A iniciativa tem como destinatários os atuais e antigos alunos do DEMGI, mas também a comunidade em geral.

A organização faz um balanço positivo de um evento que decorre desde maio, e que contou com a colaboração de representantes de diferentes indústrias nacionais e internacionais, tendo registado números significativos de audiência, com uma média de 250 visitantes, e níveis de envolvimento na ordem dos 90%. A iniciativa contou com a visita do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que “apadrinhou” o projeto.

Nos dias 28 e 29 de outubro comemoram-se os 30 ANOS DO DEMGI e o iGIMec Wednesday’s Talks serve como arranque das celebrações da efeméride dando seguimento à missão do iGIMEC como plataforma de conhecimento, explorando a capacidade e tecnologia digital disponível atualmente.