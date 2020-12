Webinar do evento “Turisnovar” contou com mais de 300 participantes

O evento Turisnovar, organizado pelos alunos do 3.º anoa Licenciatura em Turismo da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu (ESTGV), que decorreu no dia 16 de dezembro, contou com mais de 300 participantes. Alunos, diplomados e docentes da licenciatura em Turismo do Politécnico de Viseu, entidades empregadoras de turismo, alunos e professores de diversas escolas e instituições de ensino superior de Portugal continental e Madeira, bem como outras pessoas interessadas na temática da inovação no Turismo em tempos de pandemia não faltaram a assistir a este evento que foi considerado “o melhor evento de Turismo!”

O seminário teve início às 14h30 com o Painel Reinventur e contou com oradores Dr. Luís Pedro Martins (Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal), Dr. Pedro Machado (Turismo Centro de Portugal) e Dra. Dorita Mendonça (Diretora Regional do Turismo da Madeira), moderados pela Professora Cristina Barroco (Diretora da Licenciatura em Turismo da ESTGV). Neste painel debateu-se como estas entidades regionais de turismo se têm vindo a reinventar.

Às 15h45 deu-se início ao Painel Tu(R) És a Cura. Este momento, moderado pela Professora Suzanne Amaro (Diretora do Mestrado de Marketing da ESTGV), contou com as intervenções de Dra. Fátima Ribeiro (FR Travel Viseu), o Eng. Fernando Daniel Nunes (Visabeira Turismo), o Chef Diogo Rocha (Mesa de Lemos) e o Dr. Jorge Sobrado (Vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial da Câmara Municipal de Viseu), que debateram sobre como é que as empresas dos vários ramos do setor turístico da região se têm vindo a reinventar.

Durante o evento foram também anunciados os vencedores do concurso de fotografia “Contágio Fotográfico”, organizado pela Turisnovar, que contou com 114 fotografias que mostravam o melhor que Portugal tem para oferecer. Existiram dois tipos de prémios: uma fotografia escolhida pelo público e duas fotografias escolhidas por um júri de sete elementos. O prémio atribuído pelo público foi para uma fotografia da Sé de Viseu, que obteve 752 Gostos no Facebook. Os prémios atribuídos pelo júri foram para uma fotografia da Encumeada na Madeira (1.º lugar) e para uma fotografia do Gerês (2.º lugar). Todas as fotografias podem ser visualizadas no Facebook da Turisnovar.

O evento contou com vários momentos de animação, preconizados pelos próprios alunos da organização, com o vídeo “Indo eu, Indo eu pelas ruas de Viseu”, o Momento Variações e a banda Nova Viagem do Turismo”. A terminar o evento, houve também uma surpresa para os participantes, tendo sido sorteado uma visita guiada aos Caminhos Cruzados para duas pessoas com prova de vinhos.

Os alunos da Licenciatura em Turismo, que ficaram responsáveis pela organização do evento, atribuíram-lhe um caracter solidário, através do apoio à Associação “Ajudar a Amparar”. Através de uma campanha de angariação de bens na ESTGV, foram angariados produtos farmacêuticos, produtos alimentares não perecíveis, brinquedos e material escolar para enviar a crianças e famílias em São Tomé e Príncipe.

A organização gostaria de agradecer a todos os seus patrocinadores, já que sem os mesmos este evento não tinha acontecido.

Mais informações disponíveis na página do evento (http://www.estgv.ipv.pt/turisnovar) ou através das redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/turisnovar) e Instagram (https://www.instagram.com/turisnovar/)

Foto vencedora Contágio Fotográfco