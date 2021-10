A Secção Regional do Centro (SRCentro) da Ordem dos Enfermeiros (OE)

vai organizar o Webinar Saber+2.0: Parentalidade Positiva e Consciente, amanhã, dia 1 de Outubro para

assinalar o Dia Internacional do Idoso.

Saber+2.0: Webinar Cuidar na longevidade – o testemunho dos profissionais irá decorrer amanhã, das 21h

às 23h, através da plataforma online Cisco Webex.

O envelhecimento populacional é uma conquista e um enorme ganho, no quadro da longevidade e do

aumento da esperança média de vida.

O aumento do envelhecimento em Portugal, com uma percentagem elevada de população idosa é, no

entanto, frequentemente, referido como um “problema” e um cenário preocupante. Desde “peste grisalha”

a “inverno demográfico”, tudo de triste, depressivo e “problemático” tem sido chamado a este conjunto

heterogéneo de “faixas etárias”.

O principal desafio do envelhecimento é conseguir viver muitos anos com bem-estar e qualidade de vida,

especialmente nos últimos anos de existência.

As pessoas querem viver mais, mas acima de tudo querem viver melhor. Não estamos apenas a falar de

problemas de saúde física e/ou mental, mas também da necessidade de mudança de atitudes na sociedade.

O respeito, ou a falta dele, e a discriminação dos mais velhos são disso um bom exemplo.

A Enfermagem e outras Profissões de Saúde têm o dever de zelar pelo cuidado com qualidade, promover a

segurança dos cuidados de saúde e contribuir para a prevenção da doença.

Os papéis que cada um de nós (Profissionais de Saúde), a Sociedade em geral e o Estado devem desenvolver,

muitas vezes, não são entendidos como complementares, contudo todos devem estar interligados e são

necessários.

Sofia Nunes, Mestre em Gerontologia, Gestora de Comunidade da Sioslife e dinamizadora do Projecto

Interage by Sioslife, trabalhou igualmente no Centro Comunitário da Gafanha do Carmo; Rafael Efraim Alves,

Enfermeiro, Mestre em Geriatria e Gerontologia no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, no Serviço de Psiquiatria Geriátrica e co-fundador Instituto Gineste Marescotti Portugal – Cuidados Humanitude®; e Nádia

Alhadas, Enfermeira a trabalhar no Lar Quinta Verde – Repouso e Lazer, são os prelectores deste webinar.

Joana Ferreira, Enfermeira, Mestre em Enfermagem de Saúde do Idoso e Geriatria e Vogal Conselho

Jurisdicional Regional da SRCentro será a moderadora do evento.

Este Webinar, com atribuição de 0,35 Créditos de Desenvolvimento Profissional, é aberto a todos os

enfermeiros e estudantes de enfermagem com interesse pela temática, sendo a inscrição gratuita.