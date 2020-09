Vox Angelis: Concerto centenário da Amália Rodrigues em Seia

Centenário da Amália Rodrigues é celebrado em Seia com concerto de Vox Angelis. O espetáculo sobe ao palco do Cineteatro da Casa Municipal da Cultura a 19 de setembro (21h30), no âmbito das comemorações nacionais do Centenário de Amália Rodrigues (1920-2020).

O grupo Vox Angelis apresenta-se em Seia a partir de uma digressão nacional e internacional que visa não só dar a conhecer a música da Amália, os seus poetas e os seus compositores, mas também a história da sua vida, do fado e da cultura portuguesa do séc. XX.

É uma oportunidade única onde se funde a Música e a Poesia, a Cultura e a História.

Na ocasião, apresentar-se-á tanto o lado formativo / educacional (na parte da história do fado, das projeções e da narração) com o lado da formação de públicos, realizando um espetáculo com os melhores temas de Amália Rodrigues.