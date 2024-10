Vouzela vai ter incubadora de projetos gastronómicos

Vouzela vai ter uma incubadora de projetos empresariais ligados à promoção da gastronomia e dos produtos locais, cujo espaço ficará no Centro Coordenador de Transportes, anunciou hoje o presidente da autarquia, Carlos Oliveira.

Durante a sessão de apresentação do Vouzela Food Lab – que contou com um financiamento de 150 mil euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – Carlos Oliveira explicou que este espaço será dedicado à experimentação e inovação na área da gastronomia.

“Pretende-se que seja acolhedor para todos os empreendedores que desejem criar e desenvolver novos produtos e receitas, realizar pesquisas e análises sobre o mercado alimentar, aprimorar técnicas de preparação de alimentos e receber mentoria e acompanhamento para o sucesso dos seus negócios”, explicou.

O autarca lembrou que Vouzela, concelho do distrito de Viseu situado na região de Lafões, “tem um património único de recursos endógenos e tradições gastronómicas que representam uma oportunidade de crescimento e inovação”.

Nesse âmbito, fez votos de que esta incubadora “seja um passo decisivo para fortalecer o ecossistema local”, apoiando os empreendedores e promovendo a criação de valor através da autenticidade dos produtos da região e da ligação ao território.

“Face à sua importância para a dinamização e para o alavancar de territórios de baixa densidade como Vouzela, é evidente o esforço do município na promoção da gastronomia local”, frisou.

A gastronomia local passa por produtos endógenos como a vitela de Lafões, a sopa seca de Alcofra, o peixe do rio, os pastéis e o folar de Vouzela, os frutos vermelhos e o mel.

Carlos Oliveira lembrou que anualmente ocorrem no município vários eventos gastronómicos dedicados a estes produtos, promovidos pela autarquia, em parceria com juntas de freguesia, restaurantes, associações e produtores.

Este esforço conjunto tem “dado visibilidade ao território e dinamizado a economia local”, considerou.

A vereadora Carla Maia disse que a nova incubadora “vem consolidar aquele que é o trabalho já realizado há mais de dez anos” pela autarquia, com a promoção de eventos gastronómicos e a valorização de produtos endógenos.

O Vouzela Food Lab pretende dinamizar várias atividades, entre as quais “programas de aceleração e apoio ao desenvolvimento de negócios no setor da gastronomia e dos recursos endógenos”, eventos, formações e demonstrações com chefs de cozinha, acrescentou.

Segundo Luís Martins, da empresa de consultadoria Territórios Criativos, trata-se do “primeiro programa de aceleração, a nível nacional, na área da gastronomia e recursos endógenos”.

Para este programa são procurados “negócios/starups tecnológicas e não tecnológicas que acrescentem valor ao ecossistema gastronómico”, preferencialmente do concelho de Vouzela e das Beiras e que pretendam usar produtos endógenos do concelho nas suas atividades.