Vouzela recebe Mapas Natureza

De 3 a 5 de setembro, o Parque Natural Local Vouga Caramulo-Vouzela vai receber o projeto Mapas

Natureza que propõe um conjunto de atividades, abertas ao público, desde caminhadas, música, conversas e

workshops.

Depois de Sicó/Alvaiázere, Serra da Estrela, Serra da Lousã e Geopark Naturtejo, o projeto Mapas Natureza

chega ao concelho “para dar eco a uma narrativa do real que, a partir da memória do indivíduo e da vida, se

guia pela arte. Pretende-se resgatar o tempo necessário à contemplação, à conversa, à (re)descoberta do

outro, com quem partilhamos o património comum que marca o nosso lugar no mundo. Será um trabalho

colaborativo para romper fronteiras e alargar vizinhanças”, refere a organização.

Em Vouzela, o programa tem início no dia 3 de setembro, sexta-feira, no Parque da Liberdade, com a

projeção de documentários “Pessoas-Mapas”, pelas 21h30, seguida do concerto de Samuel Úria.

No dia 4, sábado, pelas 16h, na zona de lazer do Espírito Santo, em Cambra, o programa começa com uma

conversa, às 17h Coletivo Til (instalação) e às 18h uma co-criação de Ana Bento e a Associação Recreativa

e Cultural de Carvalhal de Vermilhas.

O programa termina no domingo, na Lapa da Meruge. Pelas 10h30 tem lugar a atividade “Caminhar com

Sentido(s), com a terapeuta Carla Marina Maia Ladeira, às 12h um piquenique, às 12h30 Jogos do Helder e

às 14h30 Aventuras Mystery Box.

Promovido pelo iNature, o Mapas Natureza é cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento

Regional (FEDER), através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro, e conta com o

apoio do Município de Vouzela.

Consulte o programa em mapas-natureza.pt.