Vouzela presta homenagem às vítimas dos incêndios

Pelo quarto ano consecutivo, a Câmara Municipal de Vouzela vai assinalar a data do grande incêndio de 2017 com

uma cerimónia evocativa de homenagem às vítimas.

Com a iniciativa, a autarquia pretende homenagear todos aqueles que foram atingidos por esta calamidade,

honrando a memória dos que partiram e em reconhecimento de todos quantos lutaram para proteger as suas

vidas, os seus bens e um território devastado pela força do fogo.

O programa irá acontecer no dia 15 de outubro, tendo início pelas 15h30, com a colocação de uma coroa de flores

no monumento evocativo junto ao Instituto Missionário Marista, em Vouzela. Segue-se, às 16h15, a homenagem

às vítimas dos incêndios no cemitério de Ventosa, às 17h15 a homenagem às vítimas dos incêndios no cemitério

de Queirã, e às 18h na Igreja Paroquial de Campia, a celebração eucarística presidida pelo Bispo da Diocese de

Viseu, D. António Luciano.