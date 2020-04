VOUZELA: Município reforça equipamento de proteção individual em instituições

A Câmara Municipal de Vouzela iniciou uma nova fase de distribuição de equipamentos de proteção individual e de outros materiais às instituições do concelho como o centro de saúde, bombeiros voluntários, GNR e instituições sociais.

Segundo um comunicado de imprensa hoje divulgado, o objetivo é “reforçar o ‘stock’ destes equipamentos, de forma a colmatar as carências existentes, para que os profissionais e as instituições continuem a assegurar com segurança os serviços de apoio social, de saúde, de socorro e proteção às populações, nomeadamente aos mais vulneráveis, como sejam os grupos de risco e os idosos”.

O município de Vouzela assume que vai “continuar a alocar recursos financeiros e meios indispensáveis à prevenção e contenção da covid-19” e, por isso, até ao momento, já entregou 5400 máscaras cirúrgicas, 5000 luvas, 100 viseiras, 90 óculos, sete oxímetros, 380 batas descartáveis, 50 fatos reutilizáveis, 3000 tapa pés, 1500 manguitos e 20 litros de solução alcoólica.