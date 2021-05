Vouzela integra rede cultural “Cultura entre Pontes”

“Cultura entre Pontes” é o nome da rede cultural, histórica e social que, à semelhança do rio Vouga, une os

municípios de Vouzela, Sever do Vouga, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades, e que irá incidir sobre a

valorização do património material e imaterial, das gentes e tradições destes quatro territórios.

O projeto, cofinanciado pelo Centro 2020, Portugal 2020 e pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento

Regional, está dividido em duas ações principais: “Novas polifonias – Um novo percurso pelas pontes do

Canto Polifónico Tradicional” e “Às voltas pelas pontes da nossa história”.

A primeira ação prevê a criação de grupos de canto locais, novas cantadas e espetáculos, incentivando

gerações mais novas à troca de experiências com a população mais idosa.

Da segunda podem esperar-se visitas encenadas em lugares de elevado valor patrimonial, um roteiro

turístico e cultural pelos quatro municípios com recurso a técnicas de vídeo mapping e, ainda, uma caderneta

de cromos, onde o visitante poderá colecionar um selo por cada museu ou património municipal visitado.

As primeiras iniciativas estão agendadas para agosto e setembro, em cada um dos municípios.

O projeto foi apresentado no dia 18 de maio, no Museu Municipal de Sever do Vouga, tendo marcado

presença a vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Vouzela, Carla Maia.

