Vouzela duplicou níveis de reciclagem em seis anos”

Em seis anos, o concelho de Vouzela duplicou os seus níveis de reciclagem, passando de um total de 196

toneladas em 2015 para 390 toneladas em 2020.

Com efeito, é notória a evolução na separação do vidro, do papel/ cartão e do plástico/ metal, já que.

relativamente ao vidro, o concelho de Vouzela passou das 99 ton recicladas em 2015 para 169 ton em 2020;

no que diz respeito ao papel/ cartão os números mais do que duplicaram passando de 63 ton, em 2015, para

136 ton em 2020; já no plástico de 34 ton em 2015 passaram para 85 ton em 2020.

A evolução da gestão dos resíduos sólidos urbanos no concelho mostra que a população tem vindo a mudar,

gradualmente, os seus hábitos de separação do lixo.

Para esta mudança de comportamento tem sido sido fundamental, por um lado, as ações de educação

ambiental realizadas junto das populações, em particular do público escolar, e, por outro, o investimento feito

na instalação de ecopontos por todo o concelho, inicialmente existentes nas sedes de freguesia e, mais

recentemente, com o alargamento a todas as localidades do concelho, representando uma cobertura a

100%.

Numa altura em que as alterações climáticas dominam a atualidade, há gestos simples que podem fazer toda

a diferença. A reciclagem permite a conservação de recursos naturais e matérias-primas, a diminuição da

poluição associada à recolha de matérias-primas, a redução do lixo enviado para aterros sanitários e

incineradoras, a economia de energia e a redução de resíduos.