Vouzela – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Vouzela, no dia 3 de maio, deteve um homem de 48 anos, por tráfico de estupefacientes, em Vouzela.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária de controlo de acessos a Vouzela, numa das abordagens a um veículo, os militares apreenderam 68 doses de droga, nomeadamente:

• 53 doses de heroína;

• 13 doses de cocaína;

• Duas doses de cannabis;

Foi também apreendido ao suspeito o veiculo em que seguia, um telemóvel e 95 euros em numerário, tendo ainda sido recuperada uma bolsa de mão de senhora, que se apurou ter sido furtada no dia de 2 de maio.

Presente ao Tribunal Judicial de São Pedro do Sul, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no Posto Territorial de Vouzela, proibição de saída do concelho e proibição de contacto, por qualquer meio, com pessoas relacionadas com o consumo de estupefacientes.