VOUZELA: Câmara fez parceria com Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça

A Câmara de Vouzela, no distrito de Viseu, assinou um protocolo com o Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça (Cincork), com o objetivo de promover a participação em iniciativas e projetos ligados à sustentabilidade, economia verde e áreas afins.

“O compromisso de Vouzela com a sustentabilidade, que em dezembro do ano passado obteve o selo de certificação Biosphere Destination, incute-nos uma responsabilidade acrescida, nomeadamente no uso de materiais mais sustentáveis para as atividades que dinamizamos ou projetos de promovemos”, referiu o presidente da autarquia, Rui Ladeira.

No seu entender, a parceria com o Cincork, que pretende que seja longa, permite “concretizar mais um passo”, acrescentou.