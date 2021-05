Vouzela acolhe final da 1ª etapa do Grande Prémio ABIMOTA 2021

A 41.a edição do Grande Prémio ABIMOTA vai realizar-se nos dias 5 e 6 de junho, e pelo segundo ano

consecutivo tem passagem garantida pelo concelho de Vouzela.

Segundo a organização da prova, a partida vai ser dada em Fátima, no dia 5 de Junho, para a realização de

uma etapa em linha, com 197,3 quilómetros. Integra duas metas de montanha, meta bolinhas, meta

autarquias e uma meta volante. Vouzela vai receber a final da etapa. A corrida irá entrar no concelho em

Vasconha, pelas 16h29, seguindo por Crescido, Laje, Fataunços, Calvos e entrando por Vouzela pela

rotunda da Volta Escura. A etapa terminará junto à Câmara Municipal de Vouzela, pelas 16h48.

No Domingo, dia 6 de Junho vai ser disputada a etapa que liga Anadia a Águeda, sendo esta uma clássica

do GP ABIMOTA, conhecida como a etapa das praias. Vão ser 158,6 quilómetros, com três contagens de

montanha, meta autarquias, meta bolinhas e meta volante.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Vouzela irá apoiar o evento que é, atualmente, a 2a

prova por etapas mais antiga do país, em atividade. “As atuais circunstâncias de pandemia que vivemos

colocam-nos desafios extra à organização deste tipo de eventos, porém da nossa parte tudo faremos para

tornar esta iniciativa segura do ponto de vista da saúde pública. É importante que os territórios voltem a

ganhar vida, dinâmica e pessoas, pois só assim conseguiremos ajudar a retomar os negócios locais tão

afetados pelas medidas de contingência resultantes dos sucessivos estados de emergência”, considera o

Presidente da Câmara Municipal de Vouzela, Rui Ladeira.

Www.cm-vouzela.pt