Voto de Congratulação pela manutenção do Clube Desportivo de Tondela na Primeira Liga

Os deputados do PSD, eleitos pelo círculo de Viseu, congratulam-se pela conquista ontem alcançada pelo Clube Desportivo de Tondela (CDT) garantindo, desta feita, a manutenção no campeonato de futebol profissional, a Primeira Liga.

A manutenção da posição conquistada, na época de 2015/2016, é reflexo do excelente trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Estão todos de parabéns: os órgãos sociais, jogadores, equipa técnica e adeptos. É uma conquista de todos para uma Região!

Este sucesso assume uma especial importância, pois trata-se do único clube de futebol, no interior do país, a garantir a presença na Primeira Liga. A relevância é ainda maior porque, infelizmente, vencer no interior, significa vencer mais desafios, ultrapassar mais dificuldades.

Se as dificuldades por norma já são imensas, neste campeonato tornaram-se ainda maiores. Por força da Covid-19, o campeonato foi interrompido, com jogadores impedidos de treinar como habitualmente, com jogos à porta fechada, sem público. E o CDT, mesmo assim, resistiu, lutou e venceu! Venceu com mérito, com trabalho, com humildade e com muita determinação.

Daí a importância redobrada desta conquista que não pode ser avaliada apenas pelo aspeto desportivo. Deverá ser reconhecida como fator de coesão territorial, dinamização e promoção do interior. Ser valorizada a sua contribuição para o desenvolvimento socioeconómico da região e do país, como um todo equilibrado.

Deve, portanto, o Governo olhar para projetos desta natureza, contribuir para a sua sustentabilidade e reconhecer a sua importância. Ao invés, o que se constata é um Governo alheado destas realidades desportivas, apenas preocupado em antecipar a compra de publicidade para a comunicação social, onde, uma vez mais, os grandes grupos são os mais apoiados, apesar dos chorudos vencimentos, como os que recentemente têm sido trazidos a público.

Se é mesmo intenção deste Governo apoiar o interior e promover a coesão, então aqui está uma boa oportunidade!

Parabéns ao Clube Desportivo de Tondela!

Os deputados do PSD, eleitos pelo círculo eleitoral de Viseu,

Fernando Ruas

Pedro Alves

Carla Antunes Borges

António Lima Costa