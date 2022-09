Voluntários limparam praia de Alcafache para assinalar Dia Internacional da Limpeza Costeira

Ação foi promovida pelo EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões e teve o apoio da Associação Portuguesa de Educação Ambiental (ASPEA) e da Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) de Viseu.

Um grupo de voluntários dedicou a manhã do passado sábado, dia 17 de setembro, a limpar a praia fluvial de Alcafache, no município de Viseu. A ação aconteceu no âmbito do Dia Internacional da Limpeza Costeira e foi dinamizada pelo centro EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões, que tem como entidade de acolhimento na região a Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões.

Os voluntários da ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental e da APPACDM de Viseu, aderiram de forma entusiasta à iniciativa, que decorreu entre as 10h00 e as 11h30. A organização salienta que foi um sucesso.

Todos os anos, em setembro, por altura do Dia Internacional da Limpeza Costeira, a União Europeia e as Nações Unidas organizam a #EUBeachCleanup, uma campanha de sensibilização para os problemas dos oceanos, com eventos que decorrem em todo o mundo. A campanha deste ano é dedicada a proteger e celebrar a diversidade da vida dos oceanos.

Em Portugal, a Fundação Oceano Azul centraliza as ações a nível nacional, com a limpeza de maior dimensão a acontecer na zona de Lisboa. Aos vários centros EUROPE DIRECT cabe a missão de envolver os parceiros locais, desde Câmaras Municipais a escolas e organizações de juventude ou ambientais. Em Viseu Dão Lafões, a ASPEA e a APPACDM de Viseu foram as entidades escolhidas como parceiras. A recolha de lixo na praia fluvial de Alcafache foi contabilizada a nível nacional.

Os EUROPE DIRECT são pontos de contacto, que informam e aconselham de maneira personalizada sobre questões relacionadas com os mais variados temas de âmbito europeu. São também responsáveis por assegurar uma comunicação direta com as comunidades locais, por via da organização de atividades de informação específicas para cada público, atendendo ao contexto local.

O EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões, que iniciou a sua atividade a 1 de maio de 2021, procura difundir e disponibilizar informação sobre a União Europeia, suas políticas e programas, atuando como ponto de encontro entre os cidadãos, empresas, instituições locais e a União Europeia.

“As questões da sustentabilidade e da proteção do meio ambiente estão na ordem do dia e constituem, cada vez mais, uma prioridade para esta Comunidade Intermunicipal. Por isso, foi com muita satisfação que assisti à grande adesão que alcançou esta iniciativa tão meritória, organizada pelo EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões. A praia de Alcafache é uma referência da região e ficou assim ainda mais aprazível. Dou os meus parabéns a todos os envolvidos e deixo votos para que iniciativas como esta se repitam com regularidade”, sublinhou Fernando Ruas, presidente da CIM Viseu Dão Lafões.

“Há a ideia generalizada de que os assuntos europeus são resolvidos lá longe, em Bruxelas ou Estrasburgo. Mas a Europa somos nós. Viseu Dão Lafões é Europa e a praia de Alcafache é Europa. Foi com grande prazer que o EUROPE DIRECT se associou e dinamizou esta iniciativa europeia, com a certeza de que muitas mais se irão seguir. É para isso que trabalhamos”, declarou, por sua vez, José Carlos Almeida, responsável do EUROPE DIRECT Viseu Dão Lafões.