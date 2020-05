“Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” abertas as inscrições para jovens voluntários/as

Já se encontram abertas as inscrições para jovens voluntários/as no âmbito do programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas», cujas atividades decorrem até 30 de outubro.

Os/ As jovens, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, podem inscrever-se até cinco dias antes da data de início de cada projeto.

A inscrição é feita na Plataforma dos Programas da Juventude, na qual estão disponíveis projetos espalhados por todo o país e em diversas áreas de intervenção, desde a sensibilização das populações para a preservação da natureza, florestas e respetivos ecossistemas; inventariação e monitorização de espécies animais e vegetais em risco; manutenção de caminhos florestais e acessos a pontos de água; apoio logístico aos centros de recuperação de animais selvagens; vigilância e apoio logístico aos centros de prevenção e deteção de incêndios florestais, entre outras.

Recorda-se que o Programa «Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas» promove práticas no âmbito da proteção da natureza, florestas e respetivos ecossistemas, através da sensibilização das populações em geral e da preservação contra os incêndios florestais e outras catástrofes com impacto ambiental, da monitorização e recuperação de territórios afetados.

Objetivos

Inventariação e monitorização de espécies animais e vegetais em risco;

Inventariação, sinalização e manutenção de caminhos florestais e acessos a pontos de água;

Recuperação de caminhos de pé-posto;

Limpeza e manutenção de parques de lazer;

Vigilância móvel, a pé ou em bicicleta, nas áreas definidas pelas entidades locais de coordenação;

Vigilância fixa nos postos de vigia;

Inventariação de áreas necessitadas de limpeza;

Apoio logístico aos centros de recuperação de animais selvagens;

Apoio logístico aos centros de prevenção e deteção de incêndios florestais;

Inventariação e monitorização de áreas florestais ardidas;

Atividades de reflorestação;

Atividades de controlo de espécies invasoras;

Outras atividades integradas nas áreas de intervenção do programa.

*O Programa é gerido através de uma plataforma informática, em: https://programas.juventude.gov.pt/florestas

Mais informações:

Portal da Juventude: www.ipdj.gov.pt