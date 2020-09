Volta a Portugal: Oier Lazkano vence terceira etapa, Amaro Antunes segue líder

O espanhol Oier Lazkano (Caja Rural-Seguros RGA) venceu hoje isolado a terceira etapa da Volta a Portugal em bicicleta, na chegada a Viseu, com Amaro Antunes (W52-FC Porto) a conservar a liderança da geral individual.

Lazkano, de apenas 20 anos, cumpriu os 171,9 quilómetros entre Felgueiras e Viseu em 4:17.15 horas, batendo por 15 segundos o pelotão, em que o britânico Daniel McLay (Arkéa-Samsic) foi segundo e o venezuelano Leangel Linarez (Miranda-Mortágua) foi terceiro.

O dia não produziu alterações nos primeiros lugares da geral, em que Antunes segue de camisola amarela vestida, com 13 segundos de vantagem para o segundo, Frederico Figueiredo (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), com o espanhol Gustavo Veloso (W52-FC Porto) no terceiro posto, a 1.13 minutos.

Na quinta-feira, a quarta etapa começa na Guarda e segue para a ‘mítica’ subida à Torre, com 148 quilómetros e duas contagens de montanha, uma de segunda e outra de terceira categorias, antes da categoria especial do ponto mais alto de Portugal continental, no traçado.