Volta a Portugal: Luís Gomes vence primeira etapa, Gustavo Veloso segue líder

– Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO) venceu hoje a primeira etapa da edição especial da Volta a Portugal em bicicleta, no alto de Santa Luzia, em Viana do Castelo, com Gustavo Veloso (W52-FC Porto) a conservar a camisola amarela.

Gomes, de 26 anos, cumpriu os 180 quilómetros, a mais longa tirada cronometrada, entre Montalegre e Viana do Castelo, em 4:25.41 horas, batendo ao ‘sprint’ dois ‘dragões’: Daniel Mestre, segundo, e o camisola amarela, terceiro.

Na geral, Veloso tem agora Mestre como mais próximo perseguidor, a um segundo, enquanto Daniel Freitas (Miranda-Mortágua) subiu ao terceiro posto, a quatro segundos, seguido de uma dupla da Efapel: António Carvalho é quarto, a seis, e Jóni Brandão quinto, a sete.

Na terça-feira, o pelotão enfrenta a segunda de oito etapas, além do prólogo do último domingo, uma ligação entre Paredes e o ‘mítico’ alto da Senhora da Graça, no Monte Farinha, com 167 quilómetros e quatro contagens de montanha, três delas de primeira categoria.