Volta a Portugal a Correr Contra a Violência Doméstica

Momento e Reflexão – Volta a Portugal a Correr – 10 Dias – 10 Etapas – 510km.

A “Volta a Portugal a Correr” são 1250k, ao longo de 25 Etapas, 25 dias, a correr aproximadamente 50k por dia. É um Projecto com custos muitos elevados e como tal só é possivél realizar recorrendo a uma angariação de fundos que cubram as despesas nas seguintes áreas: viatura de apoio ao Atleta, Equipamentos, Comida, Dormida, Deslocações. Este é um Desafio solidário com o lema “eu corro contra a violência doméstica” e pretende sensibilizar a sociedade para esta problemática. Começou dia 15 de Julho às 09h15m na “rotunda do k738” em Faro e termina dia 8 de Agosto em frente ao Monumento dos Descobrimentos em Lisboa. Irei percorrer toda a Estrada Nacional N2 até Chaves e depois em direcção ao Porto, Figueira da Foz, Sintra e Lisboa.