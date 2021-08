De 30 de agosto a 4 de setembro de 2021 os concelhos de Oleiros, Proença-a-Nova, Penamacor, Idanha-a-Nova, Vila Velha de Ródão e Castelo Branco recebem o evento “Voar Na Beira Baixa” com a realização noturna de “batismos de voo no balão de ar quente da Beira Baixa” (balão estático) e de atividades de animação e diversão, nomeadamente “parede de escalada” e “jogos tradicionais portugueses”. A participação nas atividades é gratuita, mas sujeita a vagas limitadas com participação por ordem de chegada.

O evento de balões de ar quente “Voar na Beira Baixa” é uma organização da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (CIMBB), no âmbito do projeto “Beira Baixa: 3 Dias 3 Experiências”, cofinanciado pelo Centro 2020, em parceria com a Entidade Regional do Turismo do Centro de Portugal, com direção técnica da Windpassenger e o apoio de Cepsa Gás e Rádio Renascença.

Realizada em pleno coração da Península Ibérica, a iniciativa assinala o lançamento na região de um novo produto turístico, os “voos de balão de ar quente com passageiros” comercializados pela Windpassenger. A região da Beira Baixa procura assim diferenciar-se face a outros territórios ibéricos, em busca de um desenvolvimento económico mais sustentável e duradouro.

Programação do “Voar Na Beira Baixa”:

O horário da realização diária das atividades nos 6 concelhos da região é entre as 21h00 e as 0h00. A localização detalhada das atividades e outras informações gerais podem ser consultadas em www.voarnabeirabaixa.com e nos canais sociais do evento no Facebook e Instagram.

30 agosto 2021: Oleiros

Campo Desportivo Municipal de Oleiros

31 agosto 2021: Proença-a-Nova

Estádio Municipal de Proença-a-Nova

1 setembro 2021: Penamacor

Terreiro de Santo António

Idanha-a-Nova: 2 setembro 2021

Estádio da Escola Básica e Secundária José Silvestre Ribeiro

3 setembro 2021: Vila Velha de Ródão

Estação Arqueológica da Foz do Enxarrique

4 setembro 2021: Castelo Branco

Centro Cívico de Castelo Branco

Mantêm-se abertas através do website do evento as inscrições para os voos comerciais de balão de ar quente em grupo, que podem realizar-se durante todos os dias do evento.

Todas as atividades decorrerão em conformidade com as recomendações de segurança sanitária indicadas pelas autoridades de saúde e só se realizam se todas as condições meteorológicas e de segurança estiverem garantidas.