Vizela segura segundo lugar da II Liga com ‘bis’ de Kiko Bondoso ao Académico

O Vizela manteve-se ontem isolado no segundo lugar da II Liga de futebol, ao vencer o Académico de Viseu por 3-1, em jogo da 28.ª jornada, disputado no Estádio Municipal de Aveiro, ‘casa’ emprestada da formação viseense.

Cassiano, aos 33 minutos, e Kiko Bondoso, aos 77 e 86, apontaram os tentos do conjunto de Álvaro Pacheco, que somou o 20.º encontro consecutivo a pontuar, enquanto Paul Ayongo marcou, aos 80, de grande penalidade, o golo de ‘honra’ dos locais.

Com este resultado, o Vizela – que segue no último lugar de acesso à I Liga, na qual só esteve uma vez, em 1984/85 – passou a contar mais três pontos do que os mais diretos perseguidores, o Desportivo de Chaves e a Académica, que empatou.

O jogo começou com um minuto de silêncio em memória do presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, que faleceu no dia 04 de abril, vítima de complicações respiratórias decorrentes da doença causada pelo novo coronavírus.

A formação viseense entrou melhor, com mais posse de bola, e, aos 15 minutos, Zimbabwe fez o primeiro remate enquadrado, à entrada da grande área, que Ivo defendeu por cima da barra.

Com o avançar da primeira parte, a equipa visitante foi crescendo no jogo e, aos 33 minutos, Cassiano inaugurou o marcador, depois de uma recuperação de bola de Samu. Após um primeiro remate de André Soares, a bola sobra para o avançado brasileiro, que rematou para o fundo da baliza, ao segundo poste.

Na segunda parte, a formação orientada por Álvaro Pacheco voltou a criar perigo e, aos 77 minutos, Kiko Bondoso foi até à linha de fundo, contornou o guarda-redes Janota e rematou já quase sem ângulo para o fundo da baliza.

Três minutos depois, Paul Ayongo ainda reduziu para o Académico de Viseu, na transformação de uma grande penalidade a castigar falta de Aidara sobre o jogador ganês, mas, aos 86, Kiko Bondoso ‘bisou’ na partida e fixou o resultado final.