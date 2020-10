Vitória de Guimarães vence Tondela em jogo de treino

O Vitória de Guimarães venceu hoje o Tondela por 1-0, em jogo particular realizado entre as duas equipas da I Liga portuguesa de futebol, em Guimarães, informou hoje o clube minhoto, no sítio oficial na Internet.

Atualmente sem treinador, depois da saída de Tiago Mendes, confirmada na quinta-feira, a formação vitoriana marcou o único golo do desafio no final da primeira parte, pelo inglês Jacob Maddox, um dos 17 reforços para a presente temporada, ainda sem qualquer minuto oficial disputado.

A equipa minhota, com quatro pontos na I Liga, após três jogos, regressa à competição em 19 de outubro, às 20:15, com um duelo no reduto do Boavista, que encerra a quarta jornada, enquanto a formação beirã, com apenas um ponto somado, visita o Gil Vicente na abertura dessa ronda, às 15:30 de 17 de outubro.