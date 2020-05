Vítor Santos vence 1.º prémio de imprensa “Desporto com ética/29019”

Vítor Santos venceu o 1.º Prémio de Imprensa “Desporto com Ética/2019, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, IP (através do PNED-Plano Nacional de Ética no Desporto) e pelo CNID-Clube Nacional de Imprensa Desportiva/Associação dos Jornalistas de Desporto, pelo conjunto de artigos publicados em 2019.

Este Prémio destina-se a incentivar e premiar textos originais, na Imprensa escrita e on-line, sobre temas relacionados com a Ética no Desporto, publicados na Imprensa Regional e galardoa, em cada ano, os melhores trabalhos.

Vítor Santos tem recebido vários prémios e distinções pelos seus trabalhos no âmbito da prática desportiva dos jovens e da ética.

Entre os trabalhos publicados destacam-se os artigos:

Pais e filhos juntos é o Melhor

Faz o que eu digo não o que faço, já era!

Não é fácil ser treinador

Para que clube vai o meu filho?!

Táticas e modelos comportamentais

O PNED, representa uma iniciativa governamental e está sediado no Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., é um conjunto de iniciativas estruturadas e planificadas, que visam divulgar e promover a vivência dos valores éticos inerentes à prática desportiva como a verdade, o respeito, a responsabilidade, a amizade, a cooperação, entre muitos outros. Valores, estes, que se pretende que sejam assimilados e vividos na prática desportiva.

Vítor Santos, nasceu em Viseu, é licenciado em Comunicação Social e Técnico Superior no Instituto Politécnico de Viseu. Tem um percurso ligado ao desporto com destaque para o de ter sido, quase duas décadas, treinador de futebol de formação. É, ainda, Embaixador do Plano Nacional de Ética para o Desporto.