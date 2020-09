Vitor Blue encerra em palco “Lamego, Cidade Poema”

A atuação musical do grupo Vitor Blue no majestoso Teatro Ribeiro Conceição marca o encerramento este sábado à tarde, dia 26, do evento “Lamego, Cidade Poema”. Em palco, o projeto musical criado pelo músico portuense Vítor Sousa apresentará a orquestração dos poemas vencedores produzidos ao longo dos últimos meses pelos alunos das escolas do concelho que participaram nesta iniciativa organizada pelo Município de Lamego e pela Rede de Bibliotecas.

O evento “Lamego, Cidade Poema” constitui uma das grandes apostas, na vertente cultural desta autarquia com o objetivo de criar um evento de referência no país e na região. Este ano, as entidades organizadoras promoveram um cartaz de atividades bastante diverso e eclético dirigido a vários públicos. “Amar ou odiar: ou tudo ou nada!”. As palavras de Fausto Guedes Teixeira, evocadas no momento em que são assinalados 80 anos do falecimento do poeta lamecense, serviram de mote para a terceira edição deste festival literário que transformou este nobre e histórico burgo na capital da poesia e da literatura.