VÍTIMAS DO ACIDENTE FERROVIÁRIO DE ALCAFACHE FORAM RECORDADAS

Dia 11 de setembro, pelas 18h30, as vítimas do acidente ferroviário de Alcafache foram, uma vez mais, homenageadas e recordadas pelo município de Mangualde. A cerimónia, que assinalou os 35 anos do referido acidente, foi simples e breve, respeitando todas as regras da Direção Geral da Saúde (DGS) e teve lugar ao Km 94,850, da Estrada Nacional 234 Mangualde-Nelas, local do acidente.

Estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal de Mangualde, Elísio Oliveira, representantes da COMAFA (Comissão Organizadora Movimento Acidente Ferroviário de Alcafache), o presidente da Junta de Freguesia de Espinho, António Monteiro, o presidente da União das Freguesias de Mangualde, Mesquitela e Cunha Alta, Marco Almeida, o presidente da Federação Distrital de Bombeiros, António Amaro, e representantes dos Bombeiros Voluntários de Mangualde e de Nelas.