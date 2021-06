VISTACURTA 2021 🏆 Regresso assegurado em Outubro

irá decorrer de 12 a 16 de Outubro. A programação será divulgada dentro de algumas semanas, e terá as mesmas características das edições anteriores, com autores nacionais e internacionais, masterclasses de cinema, competição de curtas-metragens, concertos e sessões para escolas. Renovando, sempre, esforços pela divulgação do cinema junto de toda a comunidade. O VISTACURTA  – Festival de Cinema promovido pelo Cine Clube , vai voltar a Viseu eÂ. A programação será divulgada dentro de algumas semanas, e terá as mesmas características das edições anteriores, comÂ, masterclasses de cinema, competição de curtas-metragens, concertos e sessões para escolas. Renovando, sempre, esforços pela divulgação do cinema junto de toda a comunidade. Até final de Junho, os realizadores podem submeter filmes para as competições do Festival, que têm prémios definidos no montante de €3.000 para as duas melhores melhores curtas-metragens. Além da Competição Local – dedicada a trabalhos de autores do distrito de Viseu, ou rodados na região – serão aceites na Competição Nacional os filmes que perspectivam a temática da interioridade do nosso país. As obras seleccionadas serão exibidas em Viseu, entre 12 e 16 de Outubro. O VISTACURTA é uma proposta de encontros à volta do cinema e da região, organizada pelo Cine Clube de Viseu como prolongamento amplo e festivo da sua programação regular. Desde a primeira edição, já teve como convidados José Luís Guerin, Margarida Cardoso, Edgar Pêra, Manuel Mozos ou João Canijo. O projecto conta com o apoio do Município de Viseu, através do programa VISEU CULTURA.