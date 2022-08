Decorreram no passado fim de semana em Oliveira de Frades as primeiras

apresentações das Visitas Encenadas “À Volta com a História”, no âmbito do Projeto

“Cultura Entre Pontes”.

Os Dólmens de Antelas (sábado) e de Arca (domingo) receberam as performances

teatrais “Riscos da História” e “A Moura” respetivamente, com dramatização da

AtrapalhArte – Produções Teatrais.

Durante as apresentações, com muitos momentos de humor à mistura, o público

presente viajou até ao tempo dos construtores e artistas destes monumentos megalíticos.

Também as lendas e histórias associadas foram encenadas.

Nos dias 19 e 20 de agosto (sexta e sábado), pelas 21h30, serão apresentadas novamente

estas performances no Museu Municipal e Praça Luís Bandeira.