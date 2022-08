Depois dos Dólmens de Antelas e de Arca, o Museu Municipal e a Praça Luís Bandeira

recebem as Visitas Encenadas “À Volta com a História”, no âmbito do Projeto “Cultura

Entre Pontes”.

A AtrapalhArte, com muitos momentos de boa disposição e improviso, apresenta na

sexta (19 de agosto) a performance teatral “Riscos da História”, convidando a uma

visita diferente ao Museu.

Na performance “A Moura”, no sábado (20 de agosto), são dramatizadas e adaptadas

aos nossos tempos as lendas e histórias enraizadas na memória coletiva das gentes da

Serra do Caramulo, com as quais justificavam a existência do Dólmen de Arca.

A partir das 21h30!

Formulário para inscrições (gratuitas) em https://forms.gle/4zo1GQhLh1mbuaRL9