Visita a habitações recuperadas em Barreiro de Besteiros

O presidente da Câmara Municipal de Tondela, José António Jesus, acompanhou ontem, dia 12 de agosto, o secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Carlos Miguel, numa visita a duas habitações que foram recuperadas em Barreiro de Besteiros.

A visita a duas de quatro habitações recuperadas pela Just a Change, em parceria com o Município de Tondela e a Fundação António Braz, decorreu ao final da manhã, contando ainda com a presença da vereadora da Ação Social da Câmara Municipal de Tondela, Sofia Ferreira; e o presidente da União de Freguesias de Barreiro de Besteiros e Tourigo, José Hélder. Também a associação Just a Change esteve representada.

As quatro habitações – uma em Barreiro de Besteiros, outra na Corveira e duas em Sabugosa – foram alvo de intervenções que permitiram devolver a dignidade habitacional a famílias carenciadas do concelho de Tondela.

Nesta ocasião, o presidente da Câmara de Tondela destacou o trabalho dos voluntários da Just a Change, na maioria estudantes universitários, que aproveitam uma boa parte das suas férias para se dedicarem a ajudar quem precisa.

“São quatro famílias que passam a ter um futuro com mais esperança. E isso é mais importante que o valor material”, acrescentou.

Já o representante da Just a Change explicou que, mais do que reconstruir casas, o papel destes voluntários passa essencialmente por ajudar a reconstruir vidas.

O secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional deixou uma palavra de agradecimento e reconhecimento a esta associação, que ao longo de 10 anos de vida já interveio em mais de 200 casas e ajudou cerca de cerca de 50 instituições.

Destacou o papel dos cerca de 5 mil voluntários que já passaram pela Just a Change, mas também a importância das parcerias que vão estabelecendo com as autarquias, bem como com outros parceiros locais.